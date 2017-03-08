Англия

Полузащитник Эвертона Морган Шнайдерлин положительно оценил перспективы клуба.

"Я пришел сюда, потому что я верю в этот проект. Я верю, что клуб будет двигаться вверх", — сказал Шнайдерлин.

"Занять место в пятерке в этом сезоне будет сложно. Клубу нужно дать время и не переживать сильно, ведь мы показываем хорошие результаты. В ближайшем будущем мы можем финишировать в топ-пять",- считает игрок.

"Я уверен, что мечты клуба о Лиге чемпионов воплотятся, и через несколько лет мы сможем попасть туда", — ответил игрок на вопросы болельщиков в Facebook.

Ранее Эвертон согласовал новый контракт со своим лидером Ромелу Лукаку.