Англия

Участие полузащитника Ливерпуля Джордана Хендерсона и нападающего Даниэля Старриджа в матче против Бернли находится под сомнением.

Капитан Красных Хендерсон пропустил два последних матч из-за травмы ноги, в то время как Старридж сначала подхватил вирус, а затем травмировал бедро.

Оба игрока все еще не вернулись к тренировкам, и ожидается, что они пропустят воскресный домашний матч против Бернли.

Старридж не выходил в стартовом составе Ливерпуля с матча Кубка Лиги против Саутгемптона 25 января, хотя с тех пор дважды выходил на замену.

Он забил только шесть голов в этом сезоне, и босс Красных Юрген Клопп предпочитает выпускать в качестве центрального нападающего Роберто Фирмино.

Хендерсон является ключевым игроком Ливерпуля, сыграв 27 матчей в этом сезоне.