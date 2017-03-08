Англия

Защитник Челси Давид Луис заявил, что в будущем он хотел бы вернуться в Бенфику и выиграть с португальским клубом Лигу чемпионов.

Луис сделал себе имя в европейском футболе именно в составе Бенфики, и 29-летний бразилец надеется, что ему удастся вернуться на Эштадиу да Луш и выиграть с Орлами Лигу чемпионов — в качестве игрока или уже в роли тренера.

"Я мечтаю о том, чтобы вернуться в Бенфику и выиграть с ними Лигу чемпионов. Не знаю, случится ли это в качестве игрока или уже на должности тренера, но я хотел бы вернуться", — сказал Луис.

Луис провел в составе Бенфики четыре года, выиграв с португальским клубом чемпионат Португалии, а также дважды становился обладателем Кубка португальской лиги. Бразилец уже выигрывал Лигу чемпионов в составе Челси.