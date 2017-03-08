Англия

Левый вингбек Челси Маркос Алонсо признался, что прошлым летом он мог перебраться в Барселону.

Алонсо перешел в Челси в августе прошлого года из Фиорентины за сумму около 24 млн. фунтов, и сейчас является ключевым игроком команды Антонио Конте.

Тем не менее, 26-летний испанец признался, что мог оказаться в Барселоне.

"Были определенные разговоры с Барселоной, но правда в том, что я не планировал уходить из Фиорентины. Лишь интерес со стороны Челси заставил меня пересмотреть свою позицию", — признался Алонсо.

"Летом мной интересовались несколько отличных команд, но я решил перейти в Челси, потому что мне всегда нравился этот клуб. Я увидел возможность преуспеть здесь. У меня были предложения из Италии и Испании, но я не думал дважды, когда узнал об интересе Челси. Меня всегда привлекал этот клуб".

"Еще играя за Болтон я знал, что Челси — отличный клуб, и я сделал правильный выбор, решив перейти сюда".

В текущем сезоне испанец провел за Челси 22 матча в Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.