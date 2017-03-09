Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер отреагировал на слухи о желании Алекса Окслейда-Чемберлена покинуть команду.

Арсен Венгер выразил свое удивление слухам о том, что Алекс Окслейд-Чемберлен хочет покинуть Арсенал грядущим летом.

"Я удивлен этим слухам, потому-что я верю, что он прогрессирует и играет хорошо, когда получает свой шанс", — сказал Венгер.

"В любом месте игроку хочется быть первым. Я сказал ему, что оцениваю его высоко и показал, что я не бросил его, когда он был травмирован. Лично я надеюсь, что он останется. Я считаю его очень многообещающим игроком, которого мы ценим", — оценил французский тренер своего подопечного.

Напомним, что Арсен Венгер еще не принял окончательного решения по поводу своего будущего в Арсенале.