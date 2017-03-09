Англия

Председатель правления Арсенала сэр Чипс Кесвик заявил, что вопрос о дальнейшей судьбе Арсена Венгера будет решаться только по окончании сезона.

Массовые протесты болельщиков Арсенала, требующих немедленной отставки тренера команды Арсена Венгера после провала в 1/8 финала Лиги чемпионов, заставили выступить с официальным заявлением председателя правления клуба из северного Лондона.

"Мы внимательно следим за мнением наших болельщиков и относимся к нему с пониманием, — приводит слова Чипса Кесвика официальный сайт Канониров. — У каждого может быть своя точка зрения, но мы руководим великим клубом с учетом его долгосрочных интересов".

"У Арсена Венгера контракт до конца сезона, поэтому не стоит предпринимать скоропалительных действий. Все серьезные решения надо принимать взвешенно, обсуждая каждый аспект. И делать это следует в нужное время и должным образом".