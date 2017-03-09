Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн считает, что выступление за Миллоулл на правах аренды было ключевым периодом его развития.

Кейн выступал за Докеров на правах аренды в 2012 году. Нападающему не удавалось забить в первых восьми матчах Чемпионшипа, но в следующих 14 встречах он отличился семь раз.

И нападающий сборной Англии, который является лучшим бомбардиром Премьер-лиги в этом сезоне с 19 голами, считает, что это был ключевой период в его карьере.

"Моя аренда в Миллоулле была очень важной частью моего развития", — сказал Кейн.

"Мне было 18 лет, мы боролись за выживание, и это сделало из меня мужчину. Я играл под большим давлением, и мне удалось с ним справиться".

"Я провел замечательное время в клубе, и будет интересно сыграть против них. Многое поменялось с тех пор, как я ушел, но я с нетерпением жду встречи".

Тоттенхэм примет Миллоулл на Уайт Харт Лейн в воскресенье в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.