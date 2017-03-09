Англия

Манчестер Юнайтед не сумел переиграть в первом матче 1/8 финала Лиги Европы Ростов — 1:1.

Матч против Ростова явно не радовал Жозе Моуриньо. Конечно, соперник не самый статусный и на бумаге – довольно удобный вариант, если бы не некоторые оговорки. Во-первых – дальний перелет для манкунианцев при их загруженном графике – совсем не к месту. Во-вторых, как ни крути, а Ростов вполне достойно выступил в Лиге чемпионов в одной группе с Атлетико и Баварией, оставив позади себя голландский ПСВ.

Ну и, как выяснилось позже, поле в России было не в лучшем состоянии – явно не в таком, к которым привыкли многомилионные игроки Красных Дьяволов. Нарекания Жозе Моуриньо перед матчем на газон вполне объяснимы – ведь на таком поле не то, что хороший футбол особо не покажешь, а и травму заработать недолго.

Первый тайм игры проходил в очень уже неспешном темпе. Манкунианцы контролировали мяч, но до опасных моментов у ворот Медведева дело не доходило. Было несколько примеров где-то грубой игры, повреждение Граната уже на 17-й минуте матча и гол. Феллаини отлично разобрался перед чужими воротами, отдал на Златана, а Ибра уже ювелирно покатил на Мхитаряна. Армянин вколотил гвоздь в ворота россиян – 0:1, но на ход матча этот гол особо не повлиял.

Во втором тайме игра заметно оживилась. Настоящий всплеск случился на 53-й минуте матча. Калачев выдал передачу из глубины, а там Бухаров как форвард экстра-класса, принял на грудь и вторым касанием пробил Ромеро!

Как ни странно, далее именно Ростов был чуточку ближе к победе, чем грозные манкунианцы, но игроков российской команды неоднократно подводила точность. В итоге матч так и закончился 1:1, а Жозе Моуриньо красноречиво дал понять, что не возражает против такого счета, уже в добавленное время сделав двойную замену. Таким образом, все будет решаться уже на Олд Траффорд, где Ростову придется обходиться без Гацкана и Калачева, которые перебрали желтых карточек в нынешнем сезоне еврокубков.

Учитывая сегодняшний матч, не факт, что дальше пройдет именно МЮ, ой, не факт…

Ростов – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Бухаров, 53 – Мхитарян, 35

Ростов: Медведев – Калачев, Мевля, Навас, Гранат (Терентьев, 17), Кудряшов – Нобоа, Гацкан, Ерохин – Полоз, Бухаров (Азмун, 74).

Манчестер Юнайтед: Ромеро – Рохо, Джонс, Смоллинг, Блинд (Валенсия, 90+2) – Эррера (Каррик, 90+2), Феллаини, Погба – Мхитарян, Янг, Ибрагимович.

Предупреждения: Гацкан, Бухаров, Нобоа, Калачев – Мхитарян, Эррера