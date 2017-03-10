Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн стал лучшим игроком лиги в прошедшем месяце.

Форвард Тоттенхэма Харри Кейн получил награду лучшему игроку АПЛ в феврале.

За прошедший месяц нападающий провел в чемпионате 3 матча, в которых забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Это первая подобная награда для Кейна в этом сезоне.

Стоит также отметить, что игроки Тоттенхэма уже трижды в этом сезоне признавались лучшими по итогам месяца. Ранее АПЛ отмечала Хен-Мин Сона и Деле Алли.

"Для меня это большая честь. Эту награду я получил в четвертый раз в карьере. На данный момент я нахожусь в хорошей форме, чувствую себя уверенно в каждом матче", — доволен Кейн.

Среди кандидатов на награду также были: Ромелу Лукаку (Эвертон), Давид Силва (Манчестер Сити), Габриэл Жезус (Манчестер Сити), Гарет Маколей (ВБА), Элдин Якупович (Халл Сити).

Напомним, что лучшим тренером месяца стал Хосеп Гвардиола.