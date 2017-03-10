Англия

Менеджер Вест Бромвича Тони Пьюлис подтвердил, что скоро проведет переговоры по новому контракту с клубом.

Вест Бром проводит отличный как для себя сезон – Дрозды идут на 8-м месте в Премьер-лиге, уступая лишь 4 пункта 7-му Эвертону.

"Мы сядем и обсудим новый контракт с клубом. Но в этом вопросе нет спешки, между нами нет никаких проблем", — заявил Пьюлис.

Нынешнее соглашение 59-летнего Пьюлиса, которое он подписал в конце прошлого октября, истекает летом 2018 года.