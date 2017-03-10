Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола удостоился награды за успехи своей команды в феврале 2017 года.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
10 марта 2017, 18:01
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола иронично пошутил над врученной ему наградой Тренер месяца.
"Я понимаю традицию, но, честно и при всем уважении, что принимают во внимание, вручая награду лучшему игроку или тренеру месяца? Для меня это не важно. Думаю, что в шкафу у Конте уже нет места, поэтому они решили вручить награду кому-то другому", — цитирует Гвардиолу Goal.
Отметим, что ранее испанский специалист заявлял о том, что индивидуальные награды не имеют для него никакой ценности.
На данный момент Ман Сити с 56-ю баллами располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Отставание от первого Челси — 10 баллов.