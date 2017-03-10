Англия

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Ламела, выбывший из строя еще в октябре, может больше не сыграть в нынешней кампании.

Ламела в последний раз играл 4 с половиной месяца назад – против Ливерпуля в Кубке Лиги. После этого на тренировке он почувствовал боли в бедре, которые поначалу казались несерьезными. Тем не менее, Эрик до сих пор не сумел вернуться в игру.

Аргентинец побывал в расположении Ромы, за которую выступал до перехода в Тоттенхэм. Там он работал со знакомым физиотерапевтом и были надежды, что смена обстановки поможет ему быстрее восстановиться.

После Ламела уже вернулся в Лондон. Тоттенхэм в пятницу заявил, что Ламела "продолжает работать на открытом воздухе и восстанавливаться".

На пресс-конференции менеджер Шпор Маурисио Почеттино заявил, что не имеет понятия, как долго еще футболист будет находиться вне игры.