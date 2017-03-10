Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте не намерен вести себя более спокойно во время матча, несмотря на критику своего коллеги из МЮ Жозе Моуриньо.

В октябре Челси разбил Манчестер Юнайтед со счетом 4:0. После игры Жозе Моуриньо заявил, что Конте следовало бы проявлять невероятную радость при счете 1:0, а вот при 4:0 это уже неуважение к сопернику.

Журналисты спросили Антонио, разговаривал ли он с тех пор м Моуриньо.

"Нет, но я не думаю, что это важно. Нам с Жозе нечего выяснять", — заявил Конте.

"Думаю, за время работы в Челси я показал, что отношусь к матчам с огромной страстью. Мои футболисты сконцентрированы на игре, на поле, на работе перед матчами. Игры разума победы не приносят".

"Перед матчем в октябре я знал, что нам предстоит встреча с великой командой. То же самое могу сказать и сейчас".

В понедельник в 21:45 Челси и МЮ сойдутся между собой в 1/4 финала Кубка Англии на Стэмфорд Бридж.