Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола понимает, что его работу назовут успешной только если он сможет пополнить клубный музей трофеями.

Ранее Гвардиола тренировал Барселону и Баварию, с которыми неоднократно выигрывал чемпионаты и кубки страны, а с каталонцами – еще и Лигу чемпионов. Испанца позвали в Ман Сити, чтобы он принес трофеи Горожанам, но, скорее всего, они уже не станут чемпионами Англии – отставание от Челси составляет 10 пунктов при 11 оставшихся играх.

Тем не менее, Сити по-прежнему продолжает борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Гвардиола понимает важность трофеев, хотя и ставит на первое место прогресс команды.

"Если мы не будем выигрывать титулы, долго тут держать меня никто не станет. Без трофеев сезон нельзя будет назвать удачным. Я знал это в августе. Работа тренера оценивается по результатам команды", — заявил Гвардиола.

"Я понимаю, какие стандарты выставил для себя своей предыдущей работой. Знаю, какой груз у меня на плечах и мне нужно с этим справляться. Но глубоко в сердце я всегда верил, что результаты зависят от того, как ты играешь. Поэтому мне нужно быть уверенным, что с каждым днем мы играем все лучше".

"Понимаю, что нас будут оценивать по трофеям, которые мы выиграли. Мою работу в Баварии назвали катастрофой, потому что нам не удалось выиграть Лигу чемпионов. Трижды подряд мы стали чемпионами Германии, выиграли 2 Кубка Германии из 3, 3 раза доходили до полуфинала Лиги чемпионов, но это считают катастрофой".

"Мне нужно с этим справляться. Что я могу сказать – мы пытаемся играть все лучше, лучше и лучше – добиваться прогресса по сравнению с предыдущим месяцем. Вот что мне нужно в следующем сезоне – быть лучше".

В 1/4 финала Кубка Англии Ман Сити сыграет с Миддлсбро, а в Лиге чемпионов попытается пройти в 1/8 Монако после домашней победы 5:3.