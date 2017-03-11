Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте уверен, что в Англии есть команды, которые потенциально сильнее его подопечных.

В понедельник Челси предстоит встретиться с Манчестер Юнайтед в четвертьфинале Кубка Англии. На данный момент Синие опережают МЮ на 17 пунктов, а идущий вторым Тоттенхэм – на 10. За 11 туров до окончания первенства СМИ и болельщики все чаще спешат называть лондонцев новым чемпионом Англии.

Манчестер Юнайтед не проигрывает в чемпионате Англии с 23 октября, когда уступил Челси 0:4, но обилие ничейных результатов не дало Красным Дьяволам возможности подняться выше 6-го места.

"У МЮ, наряду с Ман Сити, сильнейший состав в АПЛ. У них есть множество великих футболистов, среди которых – игроки с огромным талантом и игроки с огромным опытом", — уверен Конте.

У Челси есть шансы сделать "золотой дубль" – выиграть и чемпионат, и Кубок страны. При этом Антонио Конте работает в клубе первый сезон и может повторить достижение Карло Анчелотти, который проделал этот трюк в сезоне 2009/2010.

"Прежде всего, мы должны победить. Очень сложно говорить о чем-то сейчас. Я уверен, что нам нужно набрать еще 24 очка, чтобы стать чемпионами, Челси ожидает еще 11 матчей. Важно идти шаг за шагом и в чемпионате, и в Кубке Англии. Пока что мы ничего не выиграли".

Матч между Челси и Манчестер Юнайтед начнется в понедельник в 21:45 по киевскому времени.