Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте поддержал своего коллегу из Арсенала Арсена Венгера.

Недавно Арсенал в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Причем в этот раз Канониры уступили Баварии 2:10 по сумме двух матчей. При этом и в чемпионате дела складываются у подопечных Венгера не лучшим образом – после 26 сыгранных матчей они идут лишь на 5-м месте.

В связи с не лучшими результатами на Венгера в очередной раз обрушилась лавина критики со стороны фанатов и СМИ, многие из которых требуют ухода француза из клуба.

"Это нелегкий момент для Арсена, но мы говорим о великом тренере", — заявил Конте.

"Я считаю, что Венгер уже 20 лет очень хорошо работает в Арсенале. Он проделывает огромный объем работы. Каждый год Канониры попадают в Лигу чемпионов. Думаю, в нынешнем сезоне это тоже станет отличным результатом, ведь в Англии его нелегко достичь".

"Сейчас нужно сражаться с 6 командами за путевку в ЛЧ. В следующем сезоне уже 7 или 8 коллективов будут ставить перед собой самые высокие цели. Арсен раньше побеждал с Арсеналом. Не знаю, достаточно этого или нет, но я считаю, что он заслуживает уважения за свое прошлое, за свой труд".

Контракт Венгера с Арсеналом истекает в конце нынешнего сезона. Стороны пока что не обсуждали продление соглашения.