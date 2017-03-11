Англия

Полузащитник Ромы Кевин Строотман летом может перебраться в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед хотел приобрести Строотмана еще в 2013 году, но тогда он из ПСВ перешел в Рому. В Риме голландцу быстро удалось стать одним из лидеров команды, пока он не получил серьезную травму колена. Два прошлых года Кевин больше лечился, чем играл.

В нынешнем сезоне Строотман полностью восстановился после травмы. Он сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и 4 ассистами.

По информации голландского издания Soccernews.nl, сейчас представители Строотмана ведут переговоры о трансфере своего клиента в Манчестер Юнайтед с исполнительным директором Красных Дьяволов Эдом Вудвордом. Источник утверждает, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ориентировочная стоимость трансфера оценивается в 40 млн евро. Это не должно стать особой проблемой для МЮ, который прошлым летом заплатил 105 млн за Поля Погба.

В случае перехода Строотману придется конкурировать за место в основе с Андером Эррерой, Полем Погба и Маруаном Феллаини.

Стоит отметить, что ранее Кевин неоднократно выражал благодарность Роме за поддержку во время лечения и сообщал, что желает остаться в клубе на длительный срок. Также Строотман высказывал свое разочарование решением бывшего одноклубника Миралема Пьянича перейти в стан конкурента Ромы – Ювентуса.