Англия

Полузащитник Челси Эден Азар пошутил, что ему уже нужно переезжать из-за обилия завоеванных наград.

Азар был удостоен награды за лучший гол февраля в Премьер-лиге. Бельгиец отличился в матче против Арсенала – он пробежал со своей половины поля и обыграл Чеха.

По итогам позапрошлого сезона Эдена признали Лучшим игроком сезона в АПЛ и по версии журналистов, и по версии футболистов.

"Если честно, я не знаю", — ответил Азар на вопрос Chelsea TV о том, где он планирует хранить свои награды.

"Иногда я отдаю свои трофеи. Например, некоторые есть у моего отца в Бельгии, еще парочку я храню в гараже. Думаю, мне нужен дом побольше для всех моих трофеев".

"Да ладно, я шучу. Приятно получать награды, особенно если при этом твоя команда побеждает".

В нынешней кампании на счету Азара 11 голов и 4 ассиста в 26 матчах Премьер-лиги.