Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что защитник Венсан Компани может вновь стать важным игроком команды.
Венсан Компани, getty images
11 марта 2017, 13:57
В нынешнем сезоне Компани сыграл лишь 6 матчей в Премьер-лиге из-за постоянных травм. Недавно Венсан полностью восстановился от повреждений.
"Я думаю, у Компани есть все нужные нам качества. Конечно, на тренировках мы выполняли множество различных наработок, а он в них не участвовал. Сейчас у нас игры каждые 2-3 дня, времени мало", — заявил Гвардиола.
"Посмотрим, как будет играть Венсан. Но Компани – очень умный игрок, он всегда с любопытством относится к игре. Его интересует, почему мы действуем так, а не иначе, почему применяем ту или иную тактику. Думаю, он привыкнет очень скоро".
"Нас ожидает еще два с половиной месяца матчей. Компани способен помочь команде".
Сегодня Ман Сити на выезде сыграет против Миддлбсро в четвертьфинале Кубка Англии.