Англия

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что защитник Венсан Компани может вновь стать важным игроком команды.

В нынешнем сезоне Компани сыграл лишь 6 матчей в Премьер-лиге из-за постоянных травм. Недавно Венсан полностью восстановился от повреждений.

"Я думаю, у Компани есть все нужные нам качества. Конечно, на тренировках мы выполняли множество различных наработок, а он в них не участвовал. Сейчас у нас игры каждые 2-3 дня, времени мало", — заявил Гвардиола.

"Посмотрим, как будет играть Венсан. Но Компани – очень умный игрок, он всегда с любопытством относится к игре. Его интересует, почему мы действуем так, а не иначе, почему применяем ту или иную тактику. Думаю, он привыкнет очень скоро".

"Нас ожидает еще два с половиной месяца матчей. Компани способен помочь команде".

Сегодня Ман Сити на выезде сыграет против Миддлбсро в четвертьфинале Кубка Англии.