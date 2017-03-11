Англия

В ближайшее время Крейг Шекспир будет утвержден на посту главного тренера Лис до конца сезона.

После отставки Клаудио Раньери обязанности менеджера Лестера выполняет Шекспир. Под руководством Крейга команда победила в двух матчах чемпионата подряд, что позволит ему оставаться главным тренером минимум до конца этого сезона.

Как сообщает Sky Sports, в начале следующей недели Шекспира официально представят как руководителя Лис.

Ожидается, что контракт будет подписан до ответного матча Лестера в Лиге чемпионов против Севильи.

Источник утверждает, что переговоры между руководством команды и представителями Крейга развиваются хорошо, и между сторонами есть большое понимание.

После 27 туров чемпионата Англии Лестер занимает 15 место в турнирной таблице.