Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал о том, чего ждет от игры с Челси.

В понедельник Жозе предстоит во второй раз в этом сезоне посетить Стэмфорд Бридж в качестве главного тренера Красных дьяволов.

Первая поездка португальца в Лондон не увенчалась успехом, тогда Челси разгромил Манчестер (0:4), но Моуриньо говорит, что не собирается зацикливаться на прошлом, а хочет двигаться дальше.

"Я не хочу мстить, не ищу чего-то неправильного или плохого", — приводит слова специалиста Football Focus.

"Челси — потрясающая оборонительная команда".

"Я удивлен тем, как они играют, думал, что Челси необходимо играть в другой футбол. Они просто феноменальны".

Матч между Челси и Манчестер Юнайтед в рамках четвертьфинала кубка Англии состоится 13 марта в 21:45.

