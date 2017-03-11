Англия

Горожане одержали гостевую победу в матче с Миддлсбро, тем самым обеспечив себе выход в полуфинал кубка Англии.

Сити впервые за четыре года вышли в полуфинал соревнования. Гвардиоле очень хочется завоевать трофей в своем первом сезоне у руля новой команды.

Уже в дебюте поединка Давид Силва, откликнувшись на передачу Пабло Сабалету, открыл счет голам в матче. Второй мяч в ворота хозяев поля отправил Серхио Агуэро.

Главный тренер Миддлсбро Айтор Каранка сказал после матча:" Легко сказать, что сегодня победила лучшая команда, но я действительно горжусь своими ребятами, они приложили много усилий".

Гвардиола остался очень доволен игрой своей команды:: С первой минуты мы показывали выдающийся футбол. Нам не удалось реализовать все моменты, но я все равно счастлив.

Миддлсбро - Манчестер Сити 0:2

Голы: Силва, 3, Агуэро, 67

Миддлсбро: Гузан — Фабио, Гибсон, Эспиноса (Фрай, 50), Барраган — де Роон, Клейтон, Лидбиттер (Рамирес, 66) — Траоре, Гестед, Стуани

Манчестер Сити: Браво — Сабалета, Отаменди, Стоунз, Клиши — Туре (Фернандо,86), Стерлинг, Сане (Нолито, 70), Силва, де Брайне- Агуэро

Предупреждения: Барраган, 17, Грант, 45, де Рон, 83 (все Миддлсбро)