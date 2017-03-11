Вашему вниманию результаты матчей 28-го тура чемпионата Англии.
Эвертон – Вест Бромвич 3:0
Голы: Миральяс, 39, Шнайдерлин, 45, Лукаку, 82
Эвертон: Роблес, Уильямс, Бейнс (Фунес Мори, 46), Коулмэн, Джагелка, Барри (Кэлверт-Льюин, 84), Шнейдерлен, Баркли, Дэвис, Миральяс (Гуйе, 71), Лукаку.
Вест Бромвич: Фостер, Маколи, Ньом, Доусон, Эванс, Робсон-Кану (Рондон, 76), Шадли, Якоб (Моррисон, 79), Флетчер, Макклейн (Брант, 75), Ливермор.
Предупреждения: Барри - Якоб, Доусон
Борнмут – Вест Хэм 3:2
Голы: Кинг, 31, 48, 90 – Антонио,10, Айю, 83
Борнмут: Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Артер, Гослинг, Фрэйзер (Муссе, 85), Пью, Кинг, Афобе (Уилшир, 85).
Вест Хэм: Рэндолф, Рид, Фонте, Крессуэлл, Куяте (Байрэм, 78), Обианг, Нобл (Снодграсс, 58), Лансини, Фегули (Айю, 58), Антонио, Кэрролл.
Предупреждения: Пью, Афобе, Гослинг, Кук - Нобл, Обианг
На 9-й минуте Кинг не реализовал пенальти (мимо).
На 37-й минуте Афобе не реализовал пенальти (вратарь).
Халл – Суонси 2:1
Голы: Ньяссе, 69, 78 — Моусон, 90
Халл: Якупович, Магуайр, Раноккья, Робертсон, Элабделлауи, Ндиайе (Ньяссе, 63), Хаддлстоун, Клукас, Маркович (Эль-Мохаммади, 75), Гросицки, Эрнандес (Мейлер, 82).
Суонси: Фабианьски, Фернандес, Ольссон, Ранхель (Амат, 33), Моусон, Кэрролл, Корк, Раутледж (Нарсинг, 71), Фер, Сигурдссон, Льоренте (Айю, 45).
Предупреждения: Ндиайе, Хаддлстоун, Маркович - Ольссон