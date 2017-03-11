Англия

Подопечные Арсена Венгера включились во втором тайме и не оставили никаких шансов сопернику на успех.

После унизительного вылета из Лиги чемпионов Арсеналу предстоял матч в Кубке Англии против сенсации этого розыгрыша — Линкольн Сити.

Клуб из пятого дивизиона Англии на пути к четвертьфиналу обыграл Брайтон энд Хоув, Ипсвич и Бернли, став первой за 103 года командой не из Футбольной лиги, которая сумела пройти в четвертьфинал Кубка страны.

С первых же минут матча на Эмирейтс гости дали понять, что они приехали сюда защищаться, и начали обустраивать оборонные редуты у своих ворот. Арсенал старался контролировать мяч, однако до по-настоящему опасных моментов у ворот соперника дело так и не доходило.

Достаточно скучный матч плавно шел к перерыву, и тут Тео Уолкотт заставил всех проснуться. После подачи углового мяч попал к Оливье Жиру, и тот сбросил его на Уолкотта, после чего англичанин точным ударом открыл счет.

Зато второй тайм стал намного красочнее первого. Уже на 52-й минуте Арсенал во второй раз расписался в воротах Линкольна: канониры провели образцовую атаку, завершающий удар в которой достался Жиру.

После перерыва подопечные Венгера серьезно взвинтили темп, и защита гостей явно не успевала за действиями соперника. Следствие этого — еще три гола канониров.

Сначала на 58-й минуте защитник Линконльна Люк Уотерфолл неудачно срезал мяч в собственные ворота. Ну а последние два гола получились вовсе издевательскими. Четвертый — красивым обводным ударом забил Алексис Санчес, попутно обыграв нескольких соперников по дороге к воротам. А завершающий аккорд в матче поставил Рэмси, который обыграл беспомощного стража ворот Линкольна и просто завел мяч в ворота.

Таким образом, Арсенал выходит в полуфинал Кубка Англии, где присоединяется к Манчестер Сити. Остальных участников турнира мы узнаем немного позже. Наверняка Арсену Венгеру хочеться уйти из команды в ранге победителя, пусть даже и Кубка Англии.

Арсенал — Линкольн Сити 5:0

Голы: Уолкотт, 45, Жиру, 53, Уотерфолл, 58 (в свои ворота), Санчес, 72, Рэмси, 75.

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Гиббз — Рэмси, Джака (Кокелен, 60) — Уолкотт, Окслейд-Чемберлен (Озил, 27), Санчес — Жиру (Перес, 65).

Линкольн Сити: Фарман — Раггет, Уотерфолл, Хокридж (Мэрриот), Хабергхэм — Вуд, Пауэр, Арнольд, Вудъярд — Малдун (Марджетс, 53), Рхед (Уорд).

Предупреждения: Джака, Косельни — Вудъярд, Марджетс, Редгетт.