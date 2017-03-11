Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли стал рекордсменом по количеству обводок за 30 секунд.
Алли установил рекорд, Getty Images
11 марта 2017, 21:48
Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли решил замахнуться на мировой рекорд. Игрок хотел стать рекордсменом по обводкам между ног за 30 секунд. Для этого игроку надо было совершить 8 обводок.
Для своего рекорда Алли взял партнера по команде Жоржа-Кевина Н'Куду. Первые две попытки окончились неудачно — игрок совершил семь обводок. В третий раз Алли решил сменить тактику и это увенчалось успехом — 8 обводок за 30 секунд и попадание в Книгу рекордов Гиннеса.
Рекорд был поставлен на тренировочной базе Шпор, а за попытками Алли наблюдала комиссия из Книги рекордов, которая и вручила футболисту сертификат.