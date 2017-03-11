Англия

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли стал рекордсменом по количеству обводок за 30 секунд.

Полузащитник Тоттенхэма Деле Алли решил замахнуться на мировой рекорд. Игрок хотел стать рекордсменом по обводкам между ног за 30 секунд. Для этого игроку надо было совершить 8 обводок.

Для своего рекорда Алли взял партнера по команде Жоржа-Кевина Н'Куду. Первые две попытки окончились неудачно — игрок совершил семь обводок. В третий раз Алли решил сменить тактику и это увенчалось успехом — 8 обводок за 30 секунд и попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

Рекорд был поставлен на тренировочной базе Шпор, а за попытками Алли наблюдала комиссия из Книги рекордов, которая и вручила футболисту сертификат.