Англия

Арсенал разгромил скромный Линкольн в матче Кубка Англии.

Арсенал не испытал особых проблем в матче Кубка Англии против Линкольна. Канониры отгрузили в ворота скромной команды пять голов.

Смотри видео голов и обзор матча:

Арсенал — Линкольн Сити 5:0

Голы: Уолкотт, 45, Жиру, 53, Уотерфолл, 58 (в свои ворота), Санчес, 72, Рэмси, 75.

Арсенал: Чех — Бельерин, Мустафи, Косельни, Гиббз — Рэмси, Джака (Кокелен, 60) — Уолкотт, Окслейд-Чемберлен (Озил, 27), Санчес — Жиру (Перес, 65).

Линкольн Сити: Фарман — Раггет, Уотерфолл, Хокридж (Мэрриот), Хабергхэм — Вуд, Пауэр, Арнольд, Вудъярд — Малдун (Марджетс, 53), Рхед (Уорд).

Предупреждения: Джака, Косельни — Вудъярд, Марджетс, Редгетт.