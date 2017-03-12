Англия

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что его команда проводила выдающийся матч против Баварии (1:5), но судья "убил" игру.

7 марта Арсенал открыл счет в игре с Баварией и мог рассчитывать на пенальти, однако судья не поставил 11-метровый удар после фола Хаби Алонсо. На перерыв хозяева ушли при счете 1:0, но в начале второго тайма Канониры остались в меньшинстве и Бавария довела матч до победы 5:1.

"Арсенал неоправданно критиковали после поражения от Баварии, ведь мы проводили выдающийся матч. Наша игра была убита не по вине игроков. Нужно дистанцироваться от этого и взглянуть на все с большей перспективой, чем пожелали это сделать критики", — заявил Венгер.

11 марта Арсенал обыграл низшелиговый Линкольн Сити 5:0 и вышел в полуфинал Кубка Англии.

"В конце концов, мы должны были ответить в игре с Линкольном и мы это сделали. Повторюсь, Арсенал показывал выдающуюся игру против Баварии, но ее убил рефери. Я пересматривал тот матч уже трижды, и виноват по-прежнему рефери".

Экс-игрок Канониров Патрик Виейра заявил, что некоторые игроки подвели Венгера в том матче.

"Я был бы не против пересмотреть игру с вами. Тогда вы увидите, что игроки не подводили ни меня, ни себя, ни клуб", — ответил Венгер на эти предположения.

Кроме Арсенала путевку в полуфинал Кубка Англии уже оформил Манчестер Сити. Два оставшихся места получат победители пар Челси/Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм/Миллуолл.