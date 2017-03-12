Англия

Полузащитник Арсенала Месут Озил заверил, что будет принимать решение о своем будущем вне зависимости от того, останется ли тренировать Канониров Арсен Венгер, а также признался, что желает победить в Лиге чемпионов.

Контракт Озила с Арсеналом истекает в конце следующего сезона и стороны пока не пришли к новому соглашению. Разговоры о будущем Месута, а также его товарища по команде Алексиса Санчеса (его контракт тоже заканчивается после следующей кампании) постоянно циркулировали вокруг команды в последние месяцы.

Также неизвестно, останется ли в команде тренер Арсен Венгер. Контакт француза действует лишь до окончания нынешнего сезона и пока неизвестно, будет ли он продлен.

"Вопрос о продлении моего контракта с Арсеналом остается открытым. У нас были переговоры с клубом. Прямо сейчас я сконцентрирован на нынешнем сезоне", — заявил Озил Bild.

"Арсен был одной из главных причин, по которым я перешел в Арсенал. Но иногда в футболе все случается слишком быстро и ничего нельзя планировать наперед. Мое будущее не зависит от будущего Венгера, было бы неправильно так утверждать".

Что касается критики игры, то Месут к ней привык.

"Критика сопровождает меня с самого начала карьеры. Что в Бремене, что в Мадриде, что в сборной, что теперь вот в Лондоне. Конечно, это не особо приятно, но теперь я более толстокожий и меня это не задевает. Я – чемпион мира и всегда буду им".

Арсенал в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, на этот раз уступив Баварии 2:10 по сумме двух матчей. Тем не менее, Озил все еще надеется на триумф в этом турнире.

"Спортсмен никогда не может быть удовлетворен достигнутым. Тебе всегда нужна мотивация. Я хочу выиграть Лигу чемпионов, желательно – с Арсеналом. У меня еще год контракта с этим клубом".

Пока что перспективы попадания в ЛЧ в следующем сезоне для лондонцев находятся под угрозой: на данный момент борьбу за 3 места в топ-4 ведут Тоттенхэм, Ман Сити, Ливерпуль, Арсенал и Манчестер Юнайтед. При этом идущие вторыми Шпоры опережают Красных Дьяволов, которые расположились на 6-й строчке, лишь на 7 пунктов.