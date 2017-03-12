Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что Челси удалось найти идеальное сочетание футболистов и тренера.

"Синие" в этом сезоне блистают в АПЛ. После 27 туров чемпионата Англии они занимают первое место в таблице, опережая ближайших конкурентов Манчестер Сити и Тоттенхэм на 10 очков.

"У них отличные игроки и идеальный менеджер. Это великолепное сочетание", — сказал Клопп.

"Я думаю все согласны с тем, что это хорошо организованная команда. Они очень мотивированы после того, что случилось в прошлом сезоне".

"Челси повезло с отсутствием травм, и думаю они понимают это. Команда может играть одним составом на протяжении длительного времени".

Сегодня в 18:00 Ливерпулю предстоит матч с Бернли в рамках 28-го тура АПЛ.