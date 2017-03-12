Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг уверен, что в понедельник его команду ждет более успешный выезд на Стэмфорд Бридж, чем в октябре.

Тогда Челси разгромил подопечных Жозе Моуринью со счетом 4:0 в Премьер-лиге, и в понедельник Манчестер Юнайтед постарается взять реванш в четвертьфинале Кубка Англии.

"Челси, несомненно, самая последовательная команда в лиге, и они заслуженно занимают место на вершине таблицы", — сказал Смоллинг.

"Но, думаю, мы в хорошей форме, и в этот раз проявим себя намного лучше, чем в прошлый. Это был один из наших худших матчей в сезоне".

Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник 13 марта. Начало матча 21:45 по киевскому времени.