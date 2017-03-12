Англия

Разгромив представителя третьего английского дивизиона Миллуол, Шпоры вышли в полуфинал национального Кубка.

Тоттенхэм без особого труда присоединился к Манчестер Сити и Арсеналу, добывшими путевки в полуфинал днем ранее. Миллуолл продержался лишь полчаса, после чего получил в свои ворота 6 безответных мячей.

Последний полуфиналист Кубка Англии определится в поединке Челси — Манчестер Юнайтед 13 марта.

Тоттенхэм — Миллуол (Д3) 6:0

Голы: Эриксен, 31, Сон Хьюн Мин, 41, 54, 90+2, Алли, 72, Янссен, 79.

Тоттенхэм: Ворм — Дайер, Алдервейрелд, Вертонген — Триппьер, Ваньяма (Сиссоко, 78), Уинкс, Дэвис — Сон Хьюн Мин, Алли (Янссен, 74) — Кейн (Эриксен, 10).

Миллуолл: Кинг — Каммингс, Уэбстер, Купер, Крэйг — Уоллас (Фергюсон, 70), Томпсон (Батчер 46), Уильямс, О'Брайен, — Грегори, Морисон (Ониединма, 58).

Предупреждены: Крэйг, Уоллас.