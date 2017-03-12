Англия

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил травму лодыжки в матче Кубка Англии против Миллоулла.

После матча Кейн покинул Уайт Харт Лейн на костылях, а его правая нога была в защитном ботинке.

Менеджер Шпор Маурисио Почеттино опасается, что повреждение нападающего подобно тому, которое он получил в матче против Сандерленда в сентябре. Тогда Кейну пришлось провести вне игры семь недель.

"Это та же лодыжка, что и в матче против Сандерленда. Нам остается только ждать. Он будет обследован завтра. Это сложная ситуация. Травма похожа на ту, которую он получил в матче против Сандерленда", — сказал Почеттино.

В отсутствии Кейна хет-триком в ворота Миллоулла отличился Сон, а Винсен Янссен, вышедший на замену, забил свой первый гол за Тоттенхэм из игры.