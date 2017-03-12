Англия

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп сообщил, что Джордан Хендерсон не вернется на поле до перерыва на матчи сборных.

Капитан Красных Хендерсон пропустил последние три матча своей команды из-за травмы ноги.

Клопп отметил, что Хендерсон также не отправится с командой и на выездной матч против Манчестер Сити на следующей неделе.

Отвечая на опрос, сможет ли полузащитник сыграть за сборную Англии в предстоящих матчах против Германии и Литвы, Клопп сказал: "Без шансов. Мы надеемся, что он вернется после международного перерыва, но нет никаких шансов, что он сможет сыграть в этот период".

"Он не может тренироваться, он точно не сыграет против Сити. Мы надеемся, что он начнет бегать на второй неделе этого международного перерыва, а там посмотрим".

Свой первый матч после международного перерыва Ливерпуль проведет 1 апреля против Эвертона на Энфилде.