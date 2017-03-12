Англия

Менеджер Миллуолла Нил Харрис надеется, что фанаты Львов, которые оскорбляли нападающего Тоттенхэма Сон Хын Мина на расовой почве, понесут серьезное наказание.

Во время матча 1/4 финала Кубка Англии фанаты Докеров выкрикивали в адрес южнокорейца Сона "ДВД" и "он продает три за пятерку".

Эти кричалки относятся к расистскому стереотипу об азиатах, которые будто бы ходят от двери до двери и продают бутлег-копии фильмов.

"Очень жаль, что нам приходится говорить об этом", — сказал Харрис.

"Честно говоря, лично я ничего не слышал, но я и клуб не будет мириться с подобным, если оно имело место быть. Уверен, ситуация будет расследована, и ею займутся соответствующие органы".

"Разумеется, мы надеемся на максимально серьезные наказания. Этому не должно быть места в обществе и в футболе".

Сам матч завершился победой Тоттенхэма со счетом 6:0, а Сон отметился хет-триком.