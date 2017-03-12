Англия

Уэйна Руни, Маркуса Рашфорда и Антони Мартиаля не оказалось среди игроков Манчестер Юнайтед, которые прибыли в Лондон.

В воскресенье вечером игроки Манчестер Юнайтед прибыли в Лондон, где завтра сыграют против Челси в матче 1/4 финала Кубка Англии.

Вполне возможно, что на Стэмфорд Бридж команде Жозе Моуриньо придется обойтись без нападающих, поскольку Уэйн Руни, Маркус Рашфорд и Антони Мартиаль не прибыли на станцию Стокпорт вместе с остальными игроками, а Златан Ирагимович отбывает дисквалификацию.

Тем не менее, не исключено, что форварды приедут в Лондон самостоятельно и присоединяться к остальному составу позже.

Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник 13 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.