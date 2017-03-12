Англия

Менеджер Челси считает, что сравнивать полузащитника Синих Н'Голо Канте и хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба бесполезно.

Антонио Конте считает, что Н'Голо Канте и Поль Погба, с которым он работал в Ювентусе, настолько разные игроки, что их бессмысленно сравнивать.

"Они два разных игрока с разными характеристиками", — сказал Конте.

"У меня была возможность несколько лет тренировать Поля. Мы говорим о топ-игроке — топ-игроке во всех ситуациях, даже на тренировках".

"Он всегда старается прогрессировать, у него хорошая техника, он физически сильный, очень выносливый. Он топ, топ-игрок".

Канте перешел в Челси прошлым летом за 32 млн. фунтов, а Погба присоединился к Манчестер Юнайтед в то же трансферное окно за 89 млн. фунтов.