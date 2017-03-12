Англия

Дерби Каунти вновь уволил Стива Маккларена с должности менеджера, спустя всего пять месяцев после повторного назначения.

Руководство Баранов приняло такое решение после "значительного, неожиданного и стремительного ухудшения результатов, командного единства и морального духа", гласит официальное заявление клуба.

Президент Дерби Мел Моррис заявил: "Нам нужен менеджер, который разделяет наши ценности и готов развивать команду".

55-летний Маккларен был повторно назначен менеджером Дерби в октябре 2016 года, через 17 месяцев после своего первого увольнения.

На данный момент Дерби занимает 10-ю позицию в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.