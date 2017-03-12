Дерби Каунти вновь уволил Стива Маккларена с должности менеджера, спустя всего пять месяцев после повторного назначения.
Стив Маккларен, Getty Images
12 марта 2017, 22:57
Руководство Баранов приняло такое решение после "значительного, неожиданного и стремительного ухудшения результатов, командного единства и морального духа", гласит официальное заявление клуба.
Президент Дерби Мел Моррис заявил: "Нам нужен менеджер, который разделяет наши ценности и готов развивать команду".
55-летний Маккларен был повторно назначен менеджером Дерби в октябре 2016 года, через 17 месяцев после своего первого увольнения.
На данный момент Дерби занимает 10-ю позицию в Чемпионшипе, отставая от зоны плей-офф на 10 очков.