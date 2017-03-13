Англия

Нападающий Интера Антонио Кандрева все еще является трансферной целью Челси.

В январе этого года "синие" уже пытались приобрести правого вингера Нерадзурри, но получили отказ.

Сейчас Corriere dello Sport сообщает, что в конце текущего сезона Челси вновь предпримет попытки купить итальянца. По информации источника, лондонцы готовы заплатить за 30-летнего футболиста 30 миллионов евро.

Напомним, что в Интер Кандрева перебрался из Лацио в августе 2016 года.

В этом сезоне за Нерадзурри Кандрева сыграл в 35 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.