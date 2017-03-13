Англия

Менеджер МЮ Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий матч с Челси в Кубке Англии.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что Лига Европы для его команды важнее Кубка Англии.

"Расстроюсь ли я, если мы проиграем Челси? Нет. Разве я буду выглядеть более счастливым, если мы обыграем Челси? Нет. Победа есть победа. Для меня это просто очередной матч. Лига Европы важнее Кубка Англии, ведь победа в этом турнире даст нам путевку в Лигу чемпионов", — цитирует Моуриньо ESPN FC.

Матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед состоится в понедельник 13 марта. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.