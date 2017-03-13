Англия

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола считает, что полузащитнику его клуба Яя Туре будет предоставлен большой выбор команд для продолжения карьеры, если он решит покинуть Горожан по завершению этого сезона.

Текущее соглашение Туре с Сити истекает летом этого года, и пока стороны не продвинулись в переговорах относительно нового контракта. В связи с чем можно предположить, что ивуариец покинет Этихад ближайшим летом.

"Он может играть за великие, великие команды", — цитирует Хосепа the Mirror.

"Туре сможет играть везде, где захочет. Он обладает большой индивидуальностью и в этом сезоне помогает мне, демонстрируя в футбол высшего качества".

"Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы побеждать в матчах. Обо всем остальном мы поговорим в конце сезона".

На счету 33-летнего полузащитника 21 матч в этом сезоне во всех турнирах за Горожан, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.