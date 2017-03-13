Текущее соглашение Туре с Сити истекает летом этого года, и пока стороны не продвинулись в переговорах относительно нового контракта. В связи с чем можно предположить, что ивуариец покинет Этихад ближайшим летом.

"Он может играть за великие, великие команды", — цитирует Хосепа the Mirror.

"Туре сможет играть везде, где захочет. Он обладает большой индивидуальностью и в этом сезоне помогает мне, демонстрируя в футбол высшего качества".

"Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, чтобы побеждать в матчах. Обо всем остальном мы поговорим в конце сезона".

На счету 33-летнего полузащитника 21 матч в этом сезоне во всех турнирах за Горожан, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.