Англия

Тоттенхэм разгромил Миллуол и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Шпоры без особого труда одолели Миллуол и присоединился к Манчестер Сити и Арсеналу, которые уже добыли путевки в полуфинал.

Смотри видео голов и обзор матча:

Тоттенхэм — Миллуол 6:0

Голы: Эриксен, 31, Сон Хьюн Мин, 41, 54, 90+2, Алли, 72, Янссен, 79.

Тоттенхэм: Ворм — Дайер, Алдервейрелд, Вертонген — Триппьер, Ваньяма (Сиссоко, 78), Уинкс, Дэвис — Сон Хьюн Мин, Алли (Янссен, 74) — Кейн (Эриксен, 10).

Миллуолл: Кинг — Каммингс, Уэбстер, Купер, Крэйг — Уоллас (Фергюсон, 70), Томпсон (Батчер 46), Уильямс, О'Брайен, — Грегори, Морисон (Ониединма, 58).



Предупреждены: Крэйг, Уоллас.