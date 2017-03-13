Англия

Менеджер Челси Антонио Конте прокомментировал свою работу в стане Пенсионеров.

Главный тренер Челси Антонио Конте надеется повторить на посту наставника Пенсионеров успехи Моуриньо.

"Я надеюсь, что в будущем смогу повторить успехи Моуриньо. Я знаю, что он остался в сердцах фанатов. Он заслуживает этого. Португалец написал добрую часть истории в Пенсионеров. Важно, чтобы люди не забывали об этом. Я уважаю его, ведь Моуриньо является победителем, мне нравится его характер", — цитирует Конте Sky Sports.

Матч между Челси и Манчестер Юнайтед в рамках четвертьфинала кубка Англии состоится 13 марта в 21:45.