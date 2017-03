На этих выходных Суонси уступил Халл Сити со счетом 1:2. Кроме того, Лебеди уже на 33-й минуте встречи потеряли своего защитника Анхеля Ранхеля.

Позже защитник сообщил в Твиттере, что сломал плюсневую кость правой ноги, прикрепив при этом рентгеновский снимок к записи.

"Невероятно расстроен из-за перелома плюсневой кости правой ноги в мачте против Халла. Это огромное разочарование, но я вернусь сильнее", — написал Ранхель.

На данный момент Суонси идет на 16-м месте в АПЛ, лишь на 3 пункта опережая зону вылета. В следующем туре Лебеди сыграют против Борнмута, который занимает 14-е место.

Absolutely gutted to have fractured the metatarsal of my right foot in yesterday's game. A big setback but I'll come back stronger! pic.twitter.com/qq0i8HqPqk