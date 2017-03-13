Англия

Команды Юргена Клоппа и Маурисио Почеттино набрали больше всех очков в АПЛ, проигрывая по ходу матчей.

12 марта Ливерпуль на домашней арене проигрывал Бернли после гола Эшли Барнса. Но благодаря голам Жоржиньо Вейналдума и Эмре Джана мерсисайдцы сумели добыть волевую победу.

Теперь Ливерпуль, наряду с Тоттенхэмом, набрал наибольшее количество очков в матчах, когда команда проигрывала – 14.

Тоттенхэм свой последний камбек совершил 21 января, когда сумел свести к ничьей игру с Ман Сити (0:2, 2:2).