Англия

Менеджер Алан Пардью хочет стать главным тренером Норвича.

Главным тренером Норвича может стать экс-менеджер Кристал Пэлас и Ньюкасла Алан Пардью.

Как утверждает Sky Sports, стороны еще не вступили в переговоры, но Пардью готов выслушать задачи клуба о возвращении в Премьер-лигу в следующем сезоне.

Пардью находится без работы с декабря 2016 года.

Напомним, в марте Норвич расстался с Алексом Нилом. Норвич занимает 9-е место в Чемпионшипе, в активе у Канареек 54 очка.