Англия

Нападающий Кингсли Коман может пополнить состав команды Антонио Конте.

Форвард Кингсли Коман попал в сферу интересов Челси. Об этом сообщает Telefoot.

По данным издания, Челси готов отдать Ювентусу 60 млн евро за французского игрока. 20-летний футболист выступает за Баварию на правах аренды, а принадлежит Старой Синьоре.

Сообщается, что конкуренцию Челси может составить Манчестер Сити, который предлагает 50 млн евро.

Контракт Комана со Старой Синьорой рассчитан до лета 2019 года.