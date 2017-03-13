Шансы Челси на победу в матче Кубка Англии, по мнению букмекеров, выше, чем у Юнайтед.
Челси - МЮ, Getty Images
13 марта 2017, 16:55
Лондонский Челси в понедельник, 13 марта, проведет матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором “аристократы“ на своем поле примут Манчестер Юнайтед.
По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу имеет лондонский клуб.
Так, на победу Челси букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Победа Манчестер Юнайтед оценивается в 5,5. Вероятность ничейного исхода также оценивается в 3,5.
Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Антонио Конте фаворитом матча. Так, на успех Челси контора принимает ставки с коэффициентом 1,73, а на победу “красных дьяволов“ — 5,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.
Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Англии Челси – Манчестер Юнайтед состоится в 21:45 13 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.