Англия

Шансы Челси на победу в матче Кубка Англии, по мнению букмекеров, выше, чем у Юнайтед.

Лондонский Челси в понедельник, 13 марта, проведет матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором “аристократы“ на своем поле примут Манчестер Юнайтед.

По мнению букмекеров, в данном поединке больше шансов на победу имеет лондонский клуб.

Так, на победу Челси букмекерская контора bwin принимает ставки с коэффициентом 1,72. Победа Манчестер Юнайтед оценивается в 5,5. Вероятность ничейного исхода также оценивается в 3,5.

Букмекеры из конторы William Hill также считают команду Антонио Конте фаворитом матча. Так, на успех Челси контора принимает ставки с коэффициентом 1,73, а на победу “красных дьяволов“ — 5,0. Ничья в этом матче оценивается коэффициентом 3,6.

Напомним, поединок 1/4 финала Кубка Англии Челси – Манчестер Юнайтед состоится в 21:45 13 марта в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.