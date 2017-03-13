Англия

Форвард Эвертона Ромелу Лукаку изменил свое мнение по поводу продления контракта с клубом.

Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку ответил на вопросы журналистов после матча 28-го тура АПЛ против Вест Бромвича. Игрок дал понять, что пока не планирует продлевать контракт с клубом.

Слова бельгийца противоречат высказываниям его агента Мино Райолы, который уверял, что будущее игрока связанно с Эвертоном.

"Ромелу Лукаку не готов подписать новый контракт. Об этом он сообщил после игры с ВБА. Посмотрим, что будет дальше", — написал в twitter бельгийский журналист Кристоф Теро.

"Журналисты задали ему несколько вопросов о его контракте. Он трижды ответил: Нет".

"Ты готов подписать новый контракт? — Нет. — Ты до сих пор думаешь об этом? — Нет. — Вы уже договорились? — Нет", — рассказал представитель СМИ о диалоге Лукаку с журналистами.