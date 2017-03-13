Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Кубка Англии между Челси и Манчестер Юнайтед.
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13 марта 2017, 20:55
Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, который, как ожидалось, пропустит матч из-за болезни, выйдет в стартовом составе.
Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан, Диего Коста, Азар
Запасные: Бегович, Терри, Зума, Чалоба, Фабрегас, Педро, Батшуайи
Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Рохо, Дармиан, Эррера, Погба, Янг, Мхитарян, Рашфорд
Запасные: Ромеро, Байлли, Блинд, Каррик, Феллаини, Лингард, Мата