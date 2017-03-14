Англия

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков о судействе в матче Кубка Англии

Интрига знакового кубкового противостояния описывается одной фразой: Челси был фаворитом, потому что он заслуженный лидер, Челси был фаворитом, потому играл дома, Челси был фаворитом, потому что МЮ в четверг еще воевал в Ростове-на-Дону, Челси был фаворитом, потому что МЮ испытывал сильнейший кадровый голод в нападении (Ибра, Руни, Марсьяль) и даже появление Рашфорда воспринималось как дар небес – и Челси уверенно подтвердил этот свой четырехъярусный статус.

Однако судейство Майкла Оливера в четвертьфинале Кубка Англии дает обязательный повод поговорить о нем и даже попытаться уловить традиционный отсвет в нашу сторону. Англичане и вообще эти иностранцы тоже люди, тоже человеки и иногда делают вещи, которые объясняются не только правилами игры, но чем-то большим. Я нисколько не оспорю этим справедливость победы "Синих" — Боже упаси! – я просто хочу присмотреться к этой картинке. Кое-какие ее штрихи смущают, и мне не хочется видеть их повторения.

Ну-с, поехали. Насколько серьезно атака Челси зависит от Эдена Азара, дополнительно пояснять не нужно, и кому как не Жозе Моуриньо это знать – с идеальным Азаром он стал чемпионом, с никаким Азаром он потерял работу. Нынешний Азар не сказать, что так уж лучше того, что был два года назад, но какой-то заматеревший, что ли, и, пожалуй, более разнообразный, более всеохватный, более стабильный. Произношу это в качестве некоего аванса, потому что только Лига чемпионов расставит настоящие акценты и по поводу формы отдельных игроков команды Антонио Конте, и по поводу его гениальной линии обороны, допускающей лишь полторы ошибки за матч.

Азар с первых минут принялся крутить соперникам позвонки и всё остальное. Было совершенно непонятно, кто за него отвечает и кто мог бы отвечать, хотя Фил Джонс пытался, такое впечатление, изыскивать носящегося по всему фронту и всей глубине атаки юркого бельгийца. Это ничуть не помешало Эдену поучаствовать в паре опаснейших атак Челси, привезти карточку Андеру Эррере (тогда никто и не думал спорить!) и – кульминация! – заставить Майкла Оливера провести с манкунианцами предупредительную беседу.

Судя по тому, что это последовало за грубым фолом Джонса на Азаре, арбитр высказал нечто вроде – следующий из вас, грубияны, получит карточку. Самым тупым и непослушным оказался Эррера, который тут же сбил Азара на фланге, в принципе, совершенно не обязательной подножкой. Получил вторую карточку и удалился, а игроки МЮ еще и подставились под дальнейшие санкции, с чрезмерной энергией выясняя отношения с арбитром. Что ж, их, наверное, стоит понять и простить – они прекрасно осознавали, что такое играть против ЭТОГО Челси без Эрреры, без игрока. Ровно то же, что Реалу в 2011-м – против Барселоны без Пепе…

Тут бы нам и забыть о вполне справедливом поступке главного арбитра, который можно объяснять хоть буквой закона, хоть духом игры, заставляющим предотвращать кое-какие вещи. Однако Оливер, к великому сожалению, не дал нам сосредоточиться на решениях первого тайма. Полное впечатление, что на вторую половину встречи он вышел, мучимый раскаянием и угрызениями совести – иначе его бездействие по отношению к хамским проделкам футболистов МЮ я не могу. Нет, Оливер всё же показал по чистой карточке – манкунианцу Янгу и челсюку Косте, но сколько же очевидных горчичников он проигнорировал!

По-хорошему, Валенсию за прыжок в Канте можно было и с поля погнать. И уж совершенно я не понимаю, как можно было не предупредить Погба (не всё то золото, что очень дорого стоит, верно, Поль? А вы что скажете, Нголо? В три раза дороже – самое то или как, мусью французы?!), которого издевательски обыграл в центре поля партнер по сборной – и 100-миллионный Погба не нашел ничего лучшего, кроме как явно сфолить на убегающем Канте!

О паре фолов на Азаре, ничуть не менее очевидных, чем эрреровские, я промолчу. Вот и объясните мне после этого, что случилось с Оливером. Сам он себе на мозги накапал или кто-то постарался? Например, напомнив ему, что он уже удалял у МЮ Ди Марию и тот из-за этого проиграл дома Арсеналу в Кубке два года назад?! "Какая разница, товарищ…"

Никто и никогда не пытался на серьезном уровне оспаривать "золотое сечение" честного судейства – работай в соответствии с правилами, не возвращай никаких долгов, не пытайся подправлять игру своими ценными решениями! Что же такое взбрело в голову Оливеру?

Понятно, что итоговые цифры превосходства Челси — даже не столько 1:0 по счету, сколько 15:2 по ударам (5:1 в створ), 10:2 по угловым и т.д. – во многом предопределены тем самым глупейшим удалением. Приподнимая первый слой, мы произносим тривиальное: "Ну и кто вам доктор?" Вгоняя лопату на штык второй раз, предполагаем, что Моуриньо мог бы найти способ сдерживания Челси и получше, нежели косить Азара всеми силами и игроками.

Но не можем не задаться вопросом – а может, против этого лома просто не было приема ввиду нехватки сами знаете чего и кого?!

Историю – в анналы. С нетерпением ждем 22-23 апреля и кубковых сражений первой четверки команд АПЛ. Когда последний раз подобное случалось в самом древнем турнире, а?..